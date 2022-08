Deutsche Turner im Teamfinale - Dauser Neunter im Mehrkampf

Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt), Glenn Trebing (Hannover) und EM-Debütant Lukas Kochan (Cottbus) turnten am Donnerstag im Sechskampf 245,659 Punkte. Damit qualifizierte sich die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) als Siebte für den Endkampf am Samstag (14.45 Uhr). Beste Mannschaft war Großbritannien mit 255,827 Zählern vor der Türkei (252,862) und Spanien (252,129).

Den EM-Titel im Mehrkampf sicherte sich der Brite Joe Fraser mit 85,565 Punkten vor den Türken Ahmet Onder (85,131) und Adem Asil (84,465). Mehrkampf-Meister Dauser war mit 82,164 Punkten als Neunter bester Deutscher im Sechskampf aus Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Reck und Boden.

Der 29 Jahre alte Dauser qualifizierte sich mit 14,766 Punkten für das Gerätefinale am Sonntag am Barren, an dem er bei den Olympischen Spielen in Tokio Zweiter geworden war. Neben dem Unterhachinger erreichte nur Nils Dunkel ein Einzelfinale. Der 25-Jährige erreichte 14,366 Punkte am Pferd und hat am Sonntag Außenseiterchancen. Andreas Toba kann seinen dritten Platz von den EM 2021 am Reck nicht wiederholen. Nach einem Sturz verpasste er das Finale.