Deutschland mit Pflichtsieg zum Start bei Darts-Team-WM

Frankfurt/Main (dpa)

Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler hat zum Start in die Team-WM einen Pflichtsieg eingefahren. Die Gastgeber setzten sich in der Eissporthalle in Frankfurt am Main mit 4:0 gegen Hongkong durch und nahmen damit vor der Kulisse von rund 800 Zuschauern die erste Hürde auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Von dpa