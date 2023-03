Doncic und Irving mit zusammen 82 Punkten bei Mavs-Sieg

Luka Doncic (77) von den Dallas Mavericks in Aktion.

Trotz zwischenzeitlich 25 Punkten Vorsprung im dritten Viertel mussten die Mavericks beim 133:126 am Donnerstagabend (Ortszeit) lange zittern. Die 76ers um Joel Embiid, der 35 Punkte erzielte, verkürzten den Rückstand in den letzten Minuten auf bis zu vier Punkte. Zwei Spieler mit mindestens 40 Punkten in einer Partie gab es für die Mavericks zuvor noch nie.

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber verbuchte neun Punkte in seiner zweiten Partie seit dem Comeback nach langer Verletzungspause. Für die Mavs war der Sieg nach nur einem Erfolg in den fünf vorausgehenden Partien enorm wichtig im Kampf um die direkte Qualifikation für die Playoffs.