Draisaitl: Seider hätte Rookie-Auszeichnung verdient

Moritz Seider (l) spielt seine erste Saison in der NHL für die Detroit Red Wings.

«Der Mo hat bis jetzt ein super Jahr gespielt. Es ist schwierig, in dieser Liga mit 19, 20 als Verteidiger in die Liga zu kommen und konstant 82 Spiele so durchzuspielen. Das ist schon cool anzuschauen und ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall», sagte Draisaitl der Deutschen Presse-Agentur.

Seider spielt seine erste Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt für die Detroit Red Wings. Der Verteidiger ist unter den Neulingen mit bislang 40 Assists der mit Abstand beste Vorlagengeber dieser Saison und hat zudem fünf Tore erzielt.