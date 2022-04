Draisaitls Oilers holen wichtigen Sieg in Los Angeles

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das wichtige Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht.

Durch das 3:2 festigte die Mannschaft aus Kanada Rang zwei in der Pacific-Division und vergrößerte den Vorsprung auf die Kings. Nur die drei besten Teams einer Division haben einen Platz in den NHL-Playoffs sicher. Die Hauptrunde der National Hockey League endet in drei Wochen.

«Es war vielleicht nicht das schönste Spiel, aber im Endeeffekt zwei sehr wichtige Punkte für uns», sagte Draisaitl der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben jetzt noch ein paar schwere Spiele vor uns, die wir erfolgreich gestalten müssen, aber die zwei Punkte waren enorm wichtig.»