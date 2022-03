Equanimeous St. Brown wechselt zu den Chicago Bears

Der Passempfänger sollte einen Einjahresvertrag unterschreiben. Der 25 Jahre alte St. Brown, der einen deutschen und einen US-Pass hat, spielte seit 2018 für die Packers. Der neue Offensiv-Trainer der Bears war in den vergangenen drei Jahren im Betreuerstab der Packers und kennt St. Brown bereits.

Die Bears spielen wie die Packers in der NFC North und belegten in der vergangenen Saison den dritten Platz. In der kommenden Saison trifft St. Brown erneut in zwei Partien auf seinen Bruder Amon-Ra St. Brown, der in seine zweite Spielzeit für die Detroit Lions geht.