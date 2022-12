Erleichterung bei Senators: Stützle nur mit Schulterprellung

Stützle habe eine Prellung an der Schulter, aber keine strukturelle Verletzung, hieß es. Er war beim 3:0 gegen die Anaheim Ducks am Montagabend (Ortszeit) früh in der Partie in die Bande gerammt worden und sofort unter sichtlichen Schmerzen in die Kabine gegangen. Ohne den Angreifer holten die Senators am Mittwochabend ein 3:2 gegen die Montreal Canadiens und feierten den dritten Sieg in Serie.