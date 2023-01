Erst Ally Pally, nun Pocher: Clemens bei Promi-Darts-WM

Vor wenigen Tagen noch auf der größten Darts-Bühne der Welt, jetzt in bei einem Schaukampf in Düsseldorf.

Deutschlands gefeierter Halbfinalist Gabriel Clemens und seine Kollegen müssen sich schnell umstellen: Von WM auf Promi-WM, von Alexandra Palace in London auf Maritim Hotel in Düsseldorf, von Sport auf Show. Clemens und fünf weitere Profis, darunter Weltmeister Michael Smith aus England und Vize-Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden, treten am Samstagabend (20.15 Uhr/ProSieben) mit je einem Promi an der Seite im Doppel an.

Das Event war zuletzt zweimal coronabedingt ausgefallen, nun findet es wieder statt. Zu den früheren Siegern zählen neben van Gerwen auch die deutschen Profis Max Hopp und Martin Schindler, die diesmal nicht dabei sind. Aufseiten der Prominenten haben unter anderen Matthias Killing, Bülent Ceylan und Oliver Pocher sowie dessen Frau Amira Auftritte.

Bereits am Donnerstagabend stand der 39 Jahre alte Clemens in Neu-Ulm wieder für einen Schaukampf auf der Bühne. Im WM-Halbfinale hatte er am Montagabend mit 2:6 gegen den späteren Champion Smith verloren.