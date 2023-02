Erstmals nach Kopfhörer-Aktion: Price holt Darts-Titel

Buhrufe und ein 1:5 gegen Gabriel Clemens brachten Darts-Größe Gerwyn Price bei der WM ins Nachdenken. Das Aus im «Ally Pally» scheint nun abgehakt, der Muskelprotz kommt wieder in Fahrt.

Darts-Profi Gerwyn Price ist knapp sechs Wochen nach seiner markanten Kopfhörer-Aktion samt Rückzugsandeutung wieder auf Kurs. Der 37-Jährige hat mit seinem Tagestitel in der gutdotierten Premier League in Cardiff Fahrt aufgenommen und darf auf weitere Erfolge in den kommenden Wochen hoffen.

«Ich bin sprachlos. So werde ich nicht oft empfangen, darum genieße ich jede Form der Unterstützung. Das war fantastisch», sagte Price, der in einem roten Shirt spielte und vom Heimpublikum in der walisischen Hauptstadt angefeuert wurde. «Das Publikum hat mich zum Sieg getragen.»

Price besiegte nacheinander Chris Dobey (6:5) aus England, den Niederländer Michael van Gerwen (6:5) sowie den Engländer Nathan Aspinall (6:3). Für Price war es der erste große Erfolg seit dem denkwürdigen WM-Viertelfinale, das Price gegen den Deutschen Gabriel Clemens mit 1:5 verloren hatte. Der «Iceman», wie der ehemalige Rugby-Profi genannt wird, hatte sich damals riesige Kopfhörer aufgesetzt und damit für Aufsehen gesorgt. Im Anschluss hatte Price kryptisch angedeutet, dass er einen WM-Rückzug erwäge und möglicherweise nie mehr im Alexandra Palace spielen wolle.

In den Wochen danach war alles wieder wie gewohnt. Price spielte bei der Promi-Darts-WM und ist nun Woche für Woche in der Premier League gefordert. «Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent, aber ich fühle mich schon besser. Hoffentlich wird meine Form in den nächsten Wochen zurückkommen», sagte Price.