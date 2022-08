Gina Lückenkemper startet nicht beim Istaf

Die 25-Jährige, die bei den Leichtathletik-EM Gold sowohl über 100 Meter als auch mit der Staffel über 4 x 100 Meter geholt hatte, laboriert noch immer an den Verletzungen, die sie sich in München zugezogen hatte, wie die Veranstalter mitteilten. «Ich wollte unbedingt beim Istaf starten, wir haben wirklich alles versucht, doch leider ist noch nicht an Sprinten zu denken», sagte Lückenkemper.

Dennoch wird Lückenkemper im Berliner Olympiastadion anwesend sein und nicht nur für das Social Media-Team des Veranstalters aktiv werden. «Ich werde zu den ersten gehören, die um 12 Uhr ins Stadion kommen, und bis zum Schluss zu 100 Prozent für die Fans da sein. Den Istaf-Rekord im Autogrammeschreiben will ich auf jeden Fall knacken!»

Auch Konstanze Klosterhalfen wird nicht auf der blauen Bahn an den Start gehen können. Die 25 Jahre alte Europameisterin über 5000 Meter muss aufgrund einer Mandelentzündung ihre Teilnahme absagen. Dafür gibt eine weitere Weltrekordlerin ihre Visitenkarte bei der 101. Auflage ab. Die nigerianische Weltmeisterin Tobi Amusan, die bei der WM 2022 am 24. Juli in Eugene (USA) mit 12,12 Sekunden über 100 Meter Hürden die neue Weltbestzeit aufgestellt hatte, startet in Berlin.

Insgesamt 15 Disziplinen stehen am 4. September auf dem Programm.