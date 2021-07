Gose und Bruhn schwimmen ins Halbfinale - Thomasberger raus

Die Freistilschwimmerinnen Isabel Gose und Annika Bruhn haben das Halbfinale bei den Olympischen Spielen erreicht.

Gose schlug am Montag in Tokio im Vorlauf trotz missglückten Starts nach 1:56,80 Minuten an und wurde damit Neunte. Die 19 Jahre alte Gose hatte wenige Stunden zuvor im Finale über die doppelte Distanz Platz sechs belegt. Sie ist zum ersten Mal bei Olympia dabei. Der Start sei «eine Katastrophe» gewesen, sagte Gose nach dem Vorlauf. «Meine Beine haben so gezittert, ich weiß nicht, was da los war. Die Aufregung bleibt nicht weg.»

Bruhn blieb in 1:57,15 Minuten zwei Hundertstelsekunden unter ihrer Bestzeit und war 13. aller Vorläufe. «Es hat sich echt gut angefühlt», sagte Bruhn. Vorlaufschnellste war die Amerikanerin Katie Ledecky in 1:55,28. Das Halbfinale findet in der Nacht zum Dienstag (MESZ) statt.

Dagegen schied der deutsche Rekordhalter David Thomasberger über 200 Meter Schmetterling nach 1:56,04 Minuten als 17. aus. Der Finalkandidat war eine Sekunde langsamer als bei seiner Bestzeit. «Dass ich hier rausgeflogen bin als 17., kotzt mich richtig an, aber ich kann es nicht ändern», sagte der Leipziger im ZDF. Vorlaufbester war der Ungar Kristof Milak in 1:53,58.