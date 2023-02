«Ich liebe Euch alle» - Superstar Brady beendet Karriere

Tom Brady kämpfte mit den Tränen. Nachdem er ausgesprochen hatte, was viele erwartet und seine Fans befürchtet hatten, behielt der Football-Superstar nur mit Mühe seine Emotionen im Griff. «Guten Morgen, Leute. Ich will direkt auf den Punkt kommen. Ich höre auf. Für immer», sagte der 45 Jahre alte Quarterback in einem kurzen Video in sozialen Netzwerken.

Zum zweiten Mal und diesmal endgültig beendet Brady seine ruhmreiche Karriere als NFL-Profi. «Ich werde nicht langatmig sein. Man bekommt nur einen super emotionalen Essay zum Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht», erklärte er.

Brady bedankte sich, dass er seinen absoluten Traum habe leben können. Dann stockte seine Stimme. Vor gut zwei Wochen war der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte durch das 14:31 mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys in den NFL-Playoffs ausgeschieden. «Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Sache war. Als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich mir, ich drücke einfach die Aufnahmetaste und informiere euch zuerst», sagte er in die Kamera. Er hatte sich offensichtlich einen Platz am Strand für seine Video-Botschaft gesucht, kräftiger Wind war auch im Hintergrund zu vernehmen.

Nun der endgültige Schlussstrich

Bereits nach dem Aus in der vergangenen Saison hatte Brady seine unvergleichliche Karriere mit insgesamt sieben Siegen im Super Bowl für beendet erklärt. 40 Tage später änderte der inzwischen 45 Jahre alte Sportler seine Meinung aber und entschied sich für ein weiteres Jahr im Trikot der Buccaneers. Nach insgesamt 23 Jahren in der besten Football-Liga der Welt zog er nun einen endgültigen Schlussstrich unter seine glanzvolle Laufbahn. «Ich liebe Euch alle», sagte er am Ende seines nicht einmal einmütigen Clips.

Viele Weggefährten gratulierten schnell. Star-Quarterback Patrick Mahomes twitterte drei Ziegen-Emojis - als Symbol für den Größten aller Zeiten. «Greatest of All Time» wird auf Englisch «G.O.A.T.» abgekürzt, was auch Ziege bedeutet. Der frühere Topverteidiger JJ Watt schrieb: «Die Gruppe der neu Zurückgetretenen trifft sich jeden Morgen um 10 Uhr auf dem Golfplatz. Der neue Typ zahlt die Drinks, also bring deine Geldbörse mit.»

Sein Rekord wird noch auf Jahre bleiben

US-Medien hatten zuletzt bereits über das Karriereende spekuliert, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team schien möglich. Der erhoffte achte Super-Bowl-Triumph bleibt Brady nun verwehrt, seine sieben Ringe für sechs Siege mit den New England Patriots und den einen mit den Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 sind aber ohnehin schon Rekord und werden es noch auf Jahre bleiben - kein anderer noch aktiver Profi in der NFL kommt auf mehr als drei.

Die Fans, die beim NFL-Gastspiel in München im November in der Allianz Arena waren, zählen weltweit nun zu den letzten, die Brady als aktiven Profi haben spielen sehen. Dass es dazu überhaupt die Gelegenheit geben würde, war noch im Februar 2022 undenkbar.

Denn schon vor knapp einem Jahr hatte sich Brady von seiner aktiven Karriere verabschiedet und unzählige Huldigungen ehemaliger Mitspieler, Gegner und Sport-Größen ausgelöst. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern, auch die insgesamt enttäuschende Saison der Bucs mit acht Siegen und neun Niederlagen nicht. Öfter verloren als gewonnen hatte Brady nach Angaben von US-Medien zwar noch nie zuvor als Footballer - auch am College und der High School nicht - seinem Status als Legende seines Sports aber kann dieser letzte Eindruck nichts anhaben.

Brady prägte seinen Sport wie kein anderer

In die Annalen des Sports geht Brady als einer der Besten ein, sein Vermächtnis wird noch Generationen überdauern. Der «G.O.A.T», der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand überbieten wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (89 214) und Touchdowns (649), die meisten Siege in Hauptrunden-Spielen (251) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multi-Millionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.

Während es in der NBA eine leidenschaftliche Debatte darüber gibt, ob Michael Jordan oder LeBron James der beste Basketball-Spieler der Geschichte ist, stellt sich diese Frage in der NFL im Prinzip nicht.

Dabei waren Bradys Weg in der Liga alles andere als vorgezeichnet - im Jahr 2000 wurde er beim Draft erst in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen. Am Ende seiner famosen Laufbahn stand «TB12» nun zehnmal im Super-Bowl-Finale und wurde fünfmal zum Super-Bowl- und dreimal zum NFL-MVP (wertvollster Spieler) gewählt.

Die Disziplin sich selbst gegenüber und das hohe Engagement für seinen Sport, für das Brady bekannt ist, hat allerdings auch einen hohen Preis gekostet: Seine Ehe mit dem brasilianischen Topmodel Giselle Bündchen überlebte den Rücktritt vom Rücktritt nicht. Beide haben zwei gemeinsame Kinder, aus einer früheren Beziehung hat Brady zudem noch einen Sohn.