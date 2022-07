Ironman-WM auch 2023 mit Rennen an zwei Tagen

Wie die Veranstalter bekanntgaben, soll am neuen Format festgehalten werden, das im kommenden Oktober mit dem Rennen der Frauen am 6. und dem der Männer am 8. Oktober Premiere feiern wird. Durch die Aufteilung können insgesamt deutlich mehr Triathletinnen und Triathleten in den Altersklassen an den Start gehen. Sportliche Voraussetzung dafür ist eine Qualifikation bei einem der Ironman weltweit.