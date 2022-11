Kenianer Chebet und Lokedi siegen bei New-York-Marathon

Der Kenianer Evans Chebet ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den New-York-Marathon gewonnen. In 2:08:41 Stunden beendete der 33-Jährige im Central Park das Rennen.

New York (dpa)

Siegten in New York: Sharon Lokedi (l) und Evans Chebet.

Im April hatte er bereits beim Marathon in Boston gesiegt. Damit schaffte er als einer der wenigen Läufer der Welt diesen Doppelerfolg in einem Jahr. Zweiter wurde wie schon 2018 Shura Kitata aus Äthiopien in 2:08:54 Stunden vor dem niederländischen Olympia-Zweiten Abdi Nageeye (2:10:31 Stunden).

Eine Überraschung gab es im Rennen der Frauen, in dem Sharon Lokedi bei ihrem Marathon-Debüt den Sieg feiern konnte. Die 28-jährige Kenianerin kam in 2:23:23 Stunden vor Lonah Salpeter aus Israel und der Weltmeisterin Gotytom Gebreslase aus Äthiopien ins Ziel. Die zweifache 5000-Meter-Weltmeisterin Hellen Obiri (Kenia) wurde bei ihrem ersten Marathon Sechste in 2:25:49 Stunden.

Insgesamt waren beim Marathon durch New York rund 50 000 Teilnehmer am Start. Der Lauf erreichte damit die Größenordnung wie vor der Corona-Pandemie.