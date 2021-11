Lakers droht wieder Ausfall von Basketball-Superstar James

Basketball-Superstar LeBron James droht seinen Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA schon wieder zu fehlen.

Der 36-Jährige fiel bei der Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder (104:107) kurzfristig wegen einer Bauchmuskelverletzung aus. «Jedes Mal, wenn LeBron ausfällt und eine gewisse Zeit verpassen wird, ist das besorgniserregend. Hoffentlich ist es dieses Mal nicht so schlimm», sagte sein Trainer Frank Vogel am Donnerstagabend (Ortszeit).

Das Portal «The Athletic» berichtete, James werde den Lakers mindestens eine Woche fehlen. Der Verein wolle in dieser Saison vorsichtig mit dem Routinier umgehen. James hat in seiner langen NBA-Karriere vier Titel gewonnen und gilt in der Debatte um den besten Basketballer der Geschichte als härtester Widersacher von Michael Jordan.

Die Lakers, die in Anthony Davis einen zweiten Starspieler beschäftigen, gelten in dieser Spielzeit als ernsthafter Titelanwärter. James hat drei der ersten neun Saisonspielen verpasst.