Lakers gelingt wichtiger Sieg - Mavs verlieren bei 76ers

Toronto (dpa)

Den strauchelnden Los Angeles Lakers ist in der NBA ein wichtiger Sieg in der Verlängerung gelungen. Gegen die Toronto Raptors holte der Rekordmeister am Freitagabend ein 128:123 und verteidigte damit seinen Vorsprung auf die New Orleans Pelicans, die ihrerseits 124:91 gegen die San Antonio Spurs gewannen.

Von dpa