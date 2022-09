Lions-Coach und Quarterback Goff loben Amon-Ra St. Brown

Trainer Dan Campbell und Quarterback Jared Goff haben den deutsch-amerikanischen NFL-Profi Amon-Ra St. Brown für seinen Start in die Saison in den höchsten Tönen gelobt.

«Er ist nicht nur hier, um Pässe zu fangen. Er ist hier, um zu tun, was auch immer nötig ist, und deswegen schätzen ihn seine Teamkollegen so und wir auch», sagte Campbell bei einer Pressekonferenz der Detroit Lions. «Es gab, glaube ich, noch keinen Tag, an dem ich nicht dachte: Mann, das war ein verdammt guter Block von diesem Kerl.»

Der 22 Jahre alte St. Brown hat in den beiden ersten Saisonspielen bereits drei Touchdowns gefangen in der National Football League und kommt saisonübergreifend auf acht Touchdowns in den vergangenen sechs Partien. «Er ist sehr beweglich, er ist sehr schnell, und wie ich schon sagte, er kann irgendwie alles was du willst und ist immer an der richtigen Stelle», sagte Quarterback Goff. «Er versteht die Deckung und ist schlau, er blockt hart und ist uneigennützig und das ist alles, was du von einem Receiver haben willst.»

Die Lions haben in der NFL bislang ein Spiel verloren und eines gewonnen. Nächster Gegner sind am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) die Minnesota Vikings, die mit der gleichen Bilanz in die Partie gehen.