Ludwig zu Beach-Comeback: «Rumdaddeln will ich nicht»

Etwa vier Monate nach der Geburt ihres zweites Sohnes will Olympiasiegerin Laura Ludwig wieder in das Training für ihr Beach-Volleyball-Comeback starten.

«Anfang September, Mitte September will ich wieder regelmäßig im Sand stehen», sagte die 36-Jährige in Hamburg anlässlich der Vorstellung ihres Buches «Gold ist eine Glaubensfrage». «Bis dahin baue ich weiter an meinem Körper», meinte sie. Ihr derzeitiges ernsthaftes Training sei gerade «ihre zehn Minuten Rückbildungsgymnastik täglich», sagte sie lächelnd.

Ludwigs Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Ihre neue Partnerin ist Louisa Lippmann. Die 27-Jährige war als Weltklasse-Spielerin in der Halle zu Beginn des Jahres in den Sand gewechselt und dafür nach Hamburg gezogen. Wer die beiden trainieren wird, sei noch offen, sagte Ludwig. «Wir sind in Gesprächen und wir sind am Team feilen.»

Sie wolle Spaß haben, «aber das heißt nicht: Friede, Freude, Eierkuchen», betonte Ludwig. «Ich bin noch immer sehr ehrgeizig. Ich weiß, dass erst durch Qualität bei mir der Spaß kommt. Ich möchte wieder auf dem Feld stehen und für mich wieder meinen Erfolg haben. Nur Rumdaddeln will ich dann doch nicht.»

Ludwig hatte 2016 in Rio zusammen mit Kira Walkenhorst Olympia-Gold gewonnen. Im Juni 2018 wurde sie erstmals Mutter. Mit Margareta Kozuch startete Ludwig ihre Comeback. Das Duo wurde bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Fünfte. «Da habe ich gemerkt, dass ich noch Potenzial habe», meinte Ludwig.