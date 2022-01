Mannheimer Teams stehen im Hallenhockey-Finale

Die MHC-Herren setzten sich in ihrem Halbfinale überraschend deutlich mit 5:2 (1:0) gegen Titelverteidiger und Rekordmeister Rot-Weiss Köln durch. «Ich kann noch gar nichts dazu sagen. Wir haben uns für unsere bisherige Saison belohnt», meinte 5:0-Torschütze Paul Zmyslony. Die MHC-Damen gewannen nach einem 2:2 (0:2) in der regulären Spielzeit das Penaltyschießen gegen die Kölner Damen mit 2:1.

Im Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr) treffen die Mannheimerinnen damit wie schon auf dem Feld auf den Düsseldorfer HC. Die Rheinländerinnen hatten zuvor den Titelverteidiger vom Club an der Alster mit 7:4 (4:3) bezwungen und zogen damit das vierte Mal in Serie ins Hallen-Finale ein. «Jetzt zählt es nur, das Ding zu holen. Der Sieg in der Heimatstadt wäre ein Traum», sagte DHC-Spielführerin Selin Oruz. Finalgegner der MHC-Herren (15.00 Uhr) ist der Berliner HC, der das letzte Halbfinale nach einem 5:5 (2:3) in der regulären Spielzeit mit 3:2 im Penaltyschießen gegen den Harvestehuder THC gewann.