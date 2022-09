Mavericks und Kleber einigen sich auf neuen Vertrag

Details gaben die Mavericks keine bekannt, laut «The Athletic» einigten sich das ehemalige Team von Dirk Nowitzki und Kleber auf weitere drei Jahre. Kleber soll demnach in dieser Zeit 33 Millionen US-Dollar verdienen. Der 30 Jahre alte Würzburger, der auf die derzeit laufende Basketball-EM in Deutschland verzichtete, spielt seit fünf Jahren in Texas und kommt in dieser Zeit auf im Schnitt 7,1 Punkte, 4,8 Rebounds und 1,1 Vorlagen je Partie.

In der vergangenen Saison kam er mit der Mannschaft um Starspieler Luka Doncic bis ins Finale der Western Conference. Gegen den späteren Meister Golden State Warriors verloren die Mavericks dann aber. Kleber zählt in Dallas nicht zu den prominentesten Spielern, hat im Team von Trainer Jason Kidd aber eine wichtige Rolle und ist etabliert.