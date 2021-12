Miami Dolphins mit siebtem Sieg in Folge in der NFL

Durch den siebten Sieg nacheinander bleiben die Miami Dolphins ein Playoff-Anwärter in der nordamerikanischen Football-Liga NFL.

New Orleans (dpa)

Die Spieler der Miami Dolphins feiern den Sieg gegen die New Orleans Saints.

Das Team aus Florida setzte sich zum Abschluss der 16. Spielwoche auswärts mit 20:3 gegen die New Orleans Saints durch. Vor der Partie hatten beide Mannschaften jeweils sieben Siege und sieben Niederlagen.

Die Saints hatten aufgrund einiger Corona-Fälle große Probleme. Das unterstreicht ein Wert des Statistik-Portals «Next Gen Stats». Demnach standen bei New Orleans bereits 57 unterschiedliche Spieler in der Startformation und damit mehr als bei jedem anderen Konkurrenten. Das sollte sich auswirken, denn rasch gerieten die Gastgeber mit 0:10 in Rückstand. Im zweiten Viertel gelang ein Field Goal, doch mehr Punkte gelangen den Saints nicht, die im Kampf um die Endrunde einen Rückschlag hinnehmen mussten.