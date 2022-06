Nationalspielerin Sabally mit Zwangspause: Knieverletzung

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally muss eine verletzungsbedingte Zwangspause in der WNBA einlegen. Sabally müsse wegen einer Knieverletzung pausieren, teilte ihr Verein Dallas Wings mit.

Die 24-Jährige verpasst damit zumindest die Begegnung bei Tabellenführer Las Vegas Aces am Mittwoch. Ob die Berlinerin danach wieder spielen kann, ist offen. Am Sonntag bei der Niederlage gegen Seattle Storm hatte sie ihren 500. Punkt in der WNBA erzielt.

Saballys Schwester Nyara, im diesjährigen Draft von den New York Liberty an fünfter Stelle ausgewählt, verpasst die Saison dagegen wegen einer Knieverletzung komplett.