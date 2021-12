NBA: Nächste Niederlage für Theis und die Rockets

Basketball-Profi Daniel Theis bleibt mit den Houston Rockets das schwächste Team der Western Conference in der nordamerikanischen NBA.

Bei der 99:123-Niederlage bei den Charlotte Hornets mussten die Texaner bereits die 24. Niederlage hinnehmen. Siege gab es bislang zehn in dieser Saison. Immerhin durfte Theis, nachdem er zuvor am 16. Dezember auf dem Feld gestanden hatte, gegen die Hornets wieder spielen. In fast 22 Minuten kam er auf sechs Punkte.

Niederlagen gab es auch für die Clubs zweier anderer deutscher Spieler, die jedoch nicht im Kader standen. Isaiah Hartenstein fehlte den Los Angeles Clippers bei der 108:124-Heimniederlage gegen die Brooklyn Nets aufgrund einer Knöchelverletzung. Dennis Schröder von den Boston Celtics steht auf dem sogenannten Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga. Er fehlte beim 103:108 des 17-maligen Champions bei den Minnesota Timberwolves.

Einen Sieg holten dagegen die Dallas Mavericks. Sie bezwangen auch ohne Maximilian Kleber aus Würzburg und ohne den slowenischen Star Luka Doncic die Portland Trail Blazers auswärts mit 132:117. Das Duo ist ebenfalls ins Corona-Protokoll aufgenommen worden.