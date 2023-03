NBA: Niederlage für Lakers und Schröder im Playoffrennen

Nach drei Siegen in Serie haben Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers im Kampf um einen NBA-Playoffplatz einen Rückschlag kassiert. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Profiliga unterlag den New York Knicks mit Isaiah Hartenstein mit 108:112.

Dennis Schröder konnte die Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die New York Knicks nicht verhindern.

Der 29 Jahre alte Aufbauspieler Schröder kam in 26 Minuten auf 14 Punkte. Bester Werfer der Lakers war D'Angelo Russell, der wie Knicks-Star Julius Randle 33 Zähler erzielte. Hartenstein blieb für New York in 24 Minuten zwar ohne Punkte, der 24 Jahre alte Center sicherte aber insgesamt elf Rebounds für sein Team.

Die Lakers liegen als Elfter der Western Conference außerhalb der Playoffränge, haben aber die gleiche Bilanz wie die Utah Jazz und Oklahoma City Thunder auf den Plätzen neun und zehn. Das Team aus Kalifornien muss derzeit auf seinen verletzten Superstar LeBron James verzichten.