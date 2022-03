NBA-Profi Wagner erfreut über Lob von Dirk Nowitzki

«Das freut mich natürlich sehr», sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur nach der Niederlage seiner Orlando Magic bei den Washington Wizards. Nowitzki sei «eine Riesenlegende und eine Rieseninspiration für mich und viele andere Basketballer in Deutschland». Wagner kam beim 110:127 auf 28 Punkte und war damit bester Werfer seiner Mannschaft.

Der beste deutsche Basketballer in der Geschichte hatte sich in einem dpa-Interview zu Beginn der Woche beeindruckt von Wagners erster Saison in der NBA gezeigt. «Ich muss sagen, dass er mich in seinem ersten Jahr echt beeindruckt hat. Ich habe ihn am College nicht so verfolgt. Ich war echt überrascht, wie solide er spielt, wie gut sein Allroundspiel ist. Da lässt sich drauf aufbauen», hatte Nowitzki gesagt und mit Blick auf die Europameisterschaft im Herbst in Deutschland ergänzt: «Wenn er sich in der NBA so durchgesetzt hat, dann kann er auch bei der EM eine richtig wichtige Rolle spielen.»