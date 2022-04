NBA-Starspieler Curry vor Rückkehr zum Start der Playoffs

Der 34 Jahre alte Dreipunkte-Spezialist kam wegen einer Bänderverletzung am linken Fuß zuletzt Mitte März zum Einsatz, scheint nun aber bereit für eine Rückkehr. Er müsse nicht zwingend bei 100 Prozent sein, sagte Curry. Stattdessen frage er sich, ob er der Mannschaft helfen und etwas bewirken könne. «Wenn ich das Gefühl habe, dass die Antwort "ja" lautet, werde ich spielen.»

Auch Chefcoach Steve Kerr äußerte sich zuversichtlich. «Viele Jungs werden nach einem Monat Pause nach zwei Minuten konditionelle Probleme kriegen», sagte Kerr. «Aber Steph ist in so großartiger Form, er hat so ein unglaubliches Fundament in Sachen Kondition.» Die Warriors sind einer der Titelfavoriten, müssen dafür aber auf einen fitten Curry bauen können. In der ersten Playoff-Runde geht es gegen die Denver Nuggets und Nikola Jokic. Spiel eins der Serie im Modus Best-of-seven steigt am Sonntag (2.30 Uhr/MESZ).