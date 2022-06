New York Rangers gewinnen Auftakt gegen Lightning

Die New York Rangers sind mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning in die Eastern-Conference-Finals der NHL gestartet.

Die New York Rangers sind stark in die Finals der Eastern Conference gestartet.

Das 6:2 war der siebte Playoff-Heimsieg in Serie für die Rangers, die in der Partie nie zurücklagen und mit drei Toren im zweiten Drittel für die Vorentscheidung sorgten. Die Lightning, die 2020 und 2021 den Stanley Cup in der nordamerikanischen Eishockey-Liga gewonnen hatten, hatten nach zuletzt sechs Siegen in Serie seit dem 23. Mai kein Spiel mehr absolviert. Die sechs Gegentore waren mehr als die insgesamt drei in der vorausgehenden Playoff-Serie gegen die Florida Panthers.

Das zweite Spiel gegen die Rangers ist am 3. Juni (Ortszeit). Zum Einzug in die Stanley Cup Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. In der Final-Serie geht es dann entweder gegen die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm oder die Edmonton Oilers um den deutschen NHL-Star Leon Draisaitl. Die Avalanche haben in der Western Conference das erste Spiel gewonnen und führen 1:0.