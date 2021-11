NFL: Patriots holen fünften Saisonsieg

Die New England Patriots kommen in der NFL immer besser in Fahrt und haben durch einen Auswärtssieg bei den Carolina Panthers nun vier der vergangenen fünf Partien gewonnen.

Das Team um den Stuttgarter Jakob Johnson bezwang die Panthers beim Comeback von deren Star Christian McCaffrey mit 24:6. Weil die Bufallo Bills parallel völlig unerwartet gegen die Jacksonville Jaguars 6:9 verloren, haben beide Teams aus der AFC East nun fünf Siege und alle Chancen auf die Playoffs. Die Bills zählen zu den Topteams der NFL, die Jaguars sind derzeit das wohl schlechteste Football-Team der Liga.

Die Pleite der Bills war nicht die einzige Überraschung in Woche neun der National Football League. Die Dallas Cowboys waren nach zuletzt sechs Siegen in Serie beim 16:30 gegen die Denver Broncos chancenlos. Die New York Giants holten einen unerwarteten 23:16-Heimsieg gegen die Las Vegas Raiders. Auch der 41:16-Sieg der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals war unerwartet und sorgt für zusätzliche Spannung in der AFC North.