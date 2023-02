Niederlage für Draisaitl - Stützle trifft doppelt

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat für die Edmonton Oilers im vierten Spiel nacheinander getroffen, aber eine weitere Niederlage nicht verhindern können. Die Oilers verloren am Sonntag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auswärts bei den Colorado Avalanche nach Overtime mit 5:6 (1:0, 3:2, 1:3, 0:1).

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers (l) in Aktion mit Artturi Lehkonen von Colorado Avalanche.

Der 27 Jahre alte Kölner Draisaitl hatte im zweiten Drittel zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung für Edmonton getroffen, doch auch dieser Vorsprung reichte nicht zum Sieg. Für die Oilers war es die vierte NHL-Niederlage in Serie. Draisaitl gelang in der Partie sein 32. Treffer in dieser Saison, er steuerte zudem bislang insgesamt 49 Vorlagen für sein Team bei.

Nationalspieler Tim Stützle gelang mit den Ottawa Senators unterdessen ein fulminanter 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)-Erfolg gegen die St. Louis Blues mit Torhüter Thomas Greiss. Stützle erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Der 21 Jahre alte Stürmer kommt damit in dieser NHL-Saison bereits auf 26 Treffer und 33 Vorlagen.