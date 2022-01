«Noch nie erlebt»: NBA-Assistenztrainer verhindert Zuspiel

Ein Co-Trainer der Brooklyn Nets hat für ein Kuriosum in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Assistent David Vanterpool verhinderte beim Spiel der Nets bei den Washington Wizards (119:118) durch eine Ballberührung einen Pass der Gastgeber.

Das Schiedsrichter-Trio sah die Situation knapp fünfeinhalb Minuten vor Schluss beim Stand von 109:103 für Brooklyn nicht und ließ das Match weiterlaufen. Nets-Profi Kessler Edwards bekam den Ball und leitete den Gegenangriff ein.

«Ich habe in meiner langen Basketball-Karriere noch nie so etwas erlebt», monierte Wizards-Assistenttrainer Jospeh Blair. «Niemand ist perfekt, aber in solch einem Spiel ist das sehr hart zu akzeptieren.»