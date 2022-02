Oilers kassieren deutliche Klatsche in der NHL

«Klar haben wir viele Spiele gespielt, aber das wollen wir nicht als Entschuldigung nutzen», sagte Draisaitl, der eine Torvorlage gab. «Ich bin sehr sicher, dass das einfach einer dieser Abende war. Wir haben fünf sehr gute Spiele am Stück gespielt. Selbst heute haben wir gute Phasen gehabt», sagte er.

Das elfte Saisontor von Tim Stützle war zu wenig für die Ottawa Senators beim 1:2 gegen die New York Rangers. Schon beim 2:3 gegen die Boston Bruins tags zuvor hatte ein Tor des Nationalspielers nicht für einen Senators-Sieg gereicht. Der 20-Jährige ist durch die beiden Tore nun aber der erfolgreichste Spieler aus dem 2020 gedrafteten Jahrgang. «Ich bin hier, um Eishockeyspiele zu gewinnen, darauf liegt mein Fokus. Es ist nicht so wichtig, wer die meisten Tore schießt», sagte Stützle. Zweiter ist Alexis Lafrenière, der vor zwei Jahren von den Rangers an erster Stelle des Talente-Pools ausgewählt worden war und am Sonntag ohne Torbeteiligung blieb.