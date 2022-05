Oilers und Draisaitl verlieren viertes Spiel in Los Angeles

Die Edmonton Oilers haben in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Ausgleich in der Serie gegen die Los Angeles Kings kassiert.

In Kalifornien verlor das Team um den deutschen Superstar Leon Draisaitl das vierte Spiel klar mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Dabei konnte das Team aus Kanada nicht an die starken Auftritte zuvor anknüpfen. Nach der Auftaktniederlage hatten die Oilers das zweite und dritte Spiel mit insgesamt 14:2 Toren für sich entschieden. Am Dienstag können Draisaitl und Co. im Heimspiel in Edmonton wieder in Führung gehen und sich den Matchball erspielen.