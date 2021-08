Punzel Siebte im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett

Wasserspringerin Tina Punzel hat die Olympischen Spiele in Tokio mit einem guten siebten Platz vom Drei-Meter-Brett beendet. Die Europameisterin erreichte am Sonntag im Finale 302,95 Punkte.

Damit blieb sie als zweitbeste Europäerin knapp hinter ihren 311,05 Punkten aus dem Halbfinale zurück. Die dreimalige Olympiasiegerin und Favoritin Shi Tingmao aus China wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann mit starken 383,50 Punkten. Sie gewann vor ihrer KolleginWang Han und der Krysta Palmer aus den USA.

Zwei Bronzemedaillen stehen bereits in der Olympia-Bilanz der deutschen Wasserspringer. Besser waren sie zuletzt in Peking 2008. Damals gab es Silber und Bronze. Punzel gewann zusammen mit Lena Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett. Patrick Hausding und Lars Rüdiger legten in derselben Disziplin ebenfalls mit Bronze nach. Chancen auf gute Finalränge haben Hausding und Martin Wolfram im Einzel in der Drei-Meter-Konkurrenz. Bei Olympia 2016 gewann Hausding hier Bronze.