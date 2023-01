Quarterback Mahomes kann im NFL-Halbfinale spielen

Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs ist für den Kampf um den Einzug in den Super Bowl bereit.

«Ich denke, er wird spielen können. Er bewegt sich wirklich gut«, sagte Chiefs-Cheftrainer Andy Reid auf einer Pressekonferenz mit Blick auf das Duell am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals. Mahomes hatte sich beim 27:20-Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars am vergangenen Samstag am Knöchel verletzt, als ein Gegenspieler auf sein Bein fiel. Der 27-Jährige spielte zunächst sichtlich angeschlagen weiter, wurde dann ausgewechselt, kehrte aber schließlich auf das Feld zurück. Im Schlussviertel warf Mahomes den entscheidenden Touchdown-Pass.

«Ich fühle mich besser, als ich erwartet hatte«, sagte Mahomes auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Ob der Chiefs-Anführer ganz ohne Einschränkungen sein werde, mag Mahomes noch nicht einzuschätzen. «Das werden wir während des Spiels sehen. Man kann im Training nicht exakt Momente eines Spiels simulieren. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich so gut wie möglich vorzubereiten. Und wenn das Spiel läuft, hoffst du darauf, dass das Adrenalin übernimmt und du die Pässe werfen kannst, die nötig sind.«

Die Chiefs stehen zum fünften Mal nacheinander im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Football-Liga NFL. 2019 gewann das Team mit Mahomes den Titel. Im Finale würden die Chiefs auf die Philadelphia Eagles oder San Francisco 49ers treffen.