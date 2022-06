Rookie of the Year: Seider als erster Deutscher gewählt

Der 21-Jährige von den Detroit Red Wings bekam die Calder Memorial Trophy für bärenstarke Leistungen in seinem ersten Jahr in der National Hockey League mit überwältigender Mehrheit zuerkannt. Nur 25 der 195 stimmberechtigten Journalisten sahen ihn nicht auf dem ersten Platz. Rang zwei ging an Trevor Zegras von den Anaheim Ducks.

Seider kam als Verteidiger auf 50 Scorerpunkte und verbuchte mit 43 Vorlagen mehr als jeder andere NHL-Neuling in der vergangenen Saison. Der bei den Adler Mannheim ausgebildete Pfälzer stand zudem in allen 82 Saisonspielen auf dem Eis und spielte mehr Minuten als jeder andere Rookie.

Bei der Gala in Tampa bedankte sich Seider bei den Förderern seiner Karriere und machte einen kleinen Scherz über seine abwesenden Eltern, «die gerade erst aus Kroatien zurück gekommen sind und dachten, es sei wichtiger, Urlaub zu machen».

Die von Journalisten vergebene Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison ging an Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. Der Angreifer erzielte 60 Tore und wurde auch von der Spielergewerkschaft NHLPA zum besten Profi der Saison gewählt. Matthews setzte sich vor Connor McDavid von den Edmonton Oilers durch, der die Auszeichnung als MVP vor einem Jahr zum zweiten Mal in seiner Karriere gewonnen hatte. Leon Draisaitl belegte bei der Abstimmung Rang neun. Er hatte die Hart Memorial Trophy für den MVP vor zwei Jahren als erster Deutscher gewonnen.