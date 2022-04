Schiri-Kritik: Suns-Trainer muss 15.000 Dollar Strafe zahlen

NBA-Trainer Monty Williams muss wegen seiner Kritik an den Schiedsrichtern 15.000 US-Dollar Strafe zahlen.

New Orleans (dpa)

Die NBA verdonnerte den Basketball-Coach der Phoenix Suns dazu, weil er sich nach der Niederlage im vierten Spiel der Playoff-Serie seiner Suns bei den New Orleans Pelicans darüber beschwert hatte, dass die Pelicans deutlich mehr Freiwürfe bekommen hatten, als seine Mannschaft. In den Tagen zuvor hatten bereits Trainer Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies und Basketball-Profi Joel Embiid ebenfalls je 15.000 US-Dollar berappen müssen für eine ähnlich gelagerte Kritik an deutlich mehr Freiwürfen für die Gastgeber-Mannschaft.