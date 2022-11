Seider mit zwei Torvorlagen bei Red-Wings-Sieg

Beim 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Rangers bereitete der 21 Jahre alte Verteidiger den Treffer zum 1:2-Anschlusstreffer ebenso vor wie den zum 3:2 in der Verlängerung. Seider kommt in seinen bislang 94 NHL-Spielen auf 55 Scorerpunkte. In den vergangenen zehn Jahren hatten nach Angaben der Liga nur acht Abwehrspieler mehr Torbeteiligungen vor ihrem 100. NHL-Spiel. In der Atlantic-Division stehen die Red Wings mit ihren sieben Siegen auf Rang zwei hinter den Boston Bruins.