Sport1 zeigt vier deutsche Eishockey-Testspiele

Demnach zeigt Sport1 das erste deutsche WM-Testspiel in Tschechien am 14. April und zudem die Partien gegen die Schweiz am 23. April, am 30. April gegen die Slowakei und am 8. Mai die Generalprobe gegen Österreich in Schwenningen.

Alle sieben deutschen WM-Testspiele sind komplett nur bei MagentaSport zu sehen. Sport1 zeigt hingegen alle 64 WM-Spiele live. Der Telekom-Ableger MagentaSport zeigt alle deutsche WM-Partien und die K.o.-Runde.