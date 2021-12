St.-Brown-Touchdown bringt Sieg: Lions beenden Leidenszeit

Nach dem ersten NFL-Touchdown seiner Karriere raste Amon-Ra St. Brown mit ausgebreiteten Armen durch die Endzone und ließ sich von seinen Mitspielern jagen und feiern.

Fast auf den Tag genau ein Jahr lang hatten die Detroit Lions nicht mehr gewonnen in der National Football League und auch gegen die Minnesota Vikings gerieten sie zwei Minuten vor Schluss wieder in Rückstand. Doch im besten NFL-Spiel seiner Karriere fing St. Brown diesen zehnten und letzten Pass in seine Richtung und machte das 29:27 vor den eigenen Fans perfekt. «Mir war erst gar nicht klar, dass das Spiel aus ist», sagte St. Brown. «Es geht nicht besser. Erster Touchdown und erster Sieg in der NFL. An diesen Tag werde ich mich lange erinnern.»

GOFF TO ST. BROWN AND THE LIONS WIN AT THE BUZZER! #OnePride #MINvsDET pic.twitter.com/duobP8B2ZK — NFL (@NFL) December 5, 2021

Nach Markus Kuhn, Jakob Johnson und seinem Bruder Equanimeous St. Brown ist Amon-Ra St. Brown erst der vierte Deutsche, der einen Touchdown in der NFL erzielt hat. Der 22 Jahre alte St. Brown kam in der besten NFL-Partie seiner noch jungen Karriere insgesamt auf 86 Yards nach Pässen und erlief zudem zwei Yards nach einer Ballübergabe. «Er ist ein Hengst. Er ist ein Hengst und wird ein Hengst bleiben so lange er in dieser Liga spielen will», lobte Quarterback Jared Goff. In der wichtigsten Phase der Partie war der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters die Lieblingsanspielstation des Spielmachers.

Die Lions stecken in der ersten Saison mit Cheftrainer Dan Campbell und Quarterback Goff inmitten einer ganz schwierigen Phase. Rookie St. Brown bekam zwar immer wieder viel Lob für seine Qualitäten, wurde oft aber kaum angespielt. Viele Abläufe im Team funktionieren nicht, dazu kommt Pech. Im ersten Saisonspiel der Lions gegen die Vikings etwa führte die Mannschaft 41 Sekunden vor Schluss mit 17:16 - und verlor die Partie durch ein spätes Field Goal doch noch. Dieses Mal sorgte St. Brown allerdings für riesengroßen Jubel bei den Lions.