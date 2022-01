Steelers um Roethlisberger gewinnen und haben Playoff-Chance

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger haben ihr letztes NFL-Spiel der Hauptrunde in der Verlängerung gewonnen.

Durch das 16:13 gegen die Baltimore Ravens hat die Mannschaft nun eine unerwartet realistische Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs und eine Fortsetzung der 18 Jahre währenden Karriere Roethlisbergers um mindestens eine weitere Partie. Dafür darf die letzte Partie des Spieltags zwischen den Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers am Abend allerdings nicht unentschieden ausgehen. Die Ravens haben die Playoffs durch die Niederlage dagegen sicher verpasst.

In der AFC sicherten sich die Tennessee Titans durch das 28:25 gegen die Houston Texas ein Freilos zum Start der Playoffs am kommenden Wochenende und fingen die Kansas City Chiefs noch ab. Beide Mannschaften kommen auf zwölf Siege und fünf Niederlagen, aber die Titans haben das direkte Duell mit den Chiefs gewonnen und bekommen deswegen wie die Green Bay Packers in der NFC die Pause.

Die Packers haben so auch zusätzlich Zeit, die unerwartete Niederlage gegen die Detroit Lions zu verdauen. Im Duell der deutsch-amerikanischen St.-Brown-Brüder Amon-Ra und Equanimeous gewannen die Lions 37:30. Amon-Ra St. Brown fing den fünften Touchdown seiner NFL-Karriere und beendete seine Premieren-Saison als erster Neuling der NFL-Geschichte mit sechs Spielen in Serie, in denen er mindestens acht Bälle fing. Insgesamt kam er auf 109 Yards, sein Bruder hatte zwei gefangene Pässe über insgesamt 22 Yards. Für die Lions war es erst der dritte Saisonsieg.