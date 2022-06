Tampa Bay Lightning verkürzen gegen Colorado

Tampa gewann in der dritten Partie daheim 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) und verkürzte nach zuvor zwei Niederlagen in Colorado in der Serie auf 1:2. Zum Gewinn des Stanley Cups in der NHL sind vier Erfolge notwendig.

Colorado mit dem deutschen Profi Nico Sturm ging zwar durch Gabriel Landeskog (9. Minute) in Führung, doch Anthony Cirelli (14.) und Ondrej Palat (15.) brachten Tampa noch im ersten Drittel in Front. Nicholas Paul (22.), Steven Stamkos (28.), Pat Maroon (32.) und Corey Perry (35.) sorgten schon im zweiten Drittel für die Entscheidung. Landeskog (25.) schaffte nur noch den zwischenzeitlichen Anschluss zum 2:3 für die Avalanche. Sturm kam bei den Gästen knapp acht Minuten zum Einsatz.

Die vierte der maximal sieben Partien zwischen beiden Teams findet in der Nacht zum Donnerstag erneut in Tampa statt. Das Team aus Florida hat in den vergangenen beiden Jahren den Stanley Cup gewonnen, hatte zuletzt beim 0:7 in Denver aber eine enttäuschende Leistung gezeigt. Die Lightning streben ihre insgesamt vierte Meisterschaft in der NHL an, Colorado könnte zum dritten Mal Meister werden. Sturm wäre der insgesamt fünfte deutsche Profi, der den Titel in der nordamerikanischen Liga holen würde.