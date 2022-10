Vereinsloser Freedom: «NBA ist ein Haufen von Feiglingen»

Berlin (dpa)

Der vereinslose US-Basketballstar Enes Kanter Freedom hat scharfe Kritik an der nordamerikanischen Profiliga NBA geübt. «Ich halte NBA-Chef Adam Silver für einen Feigling. Ich halte die Besitzer der Teams für Feiglinge», sagte Freedom in einem Interview der «Welt am Sonntag».

Von dpa