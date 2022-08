Wasserspringer Wesemann Vierter vom Ein-Meter-Brett

Wasserspringer Moritz Wesemann ist bei den Schwimm-Europameisterschafteen in Rom nur knapp an einer Medaille beim Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett vorbeigeschrammt.

Schwimm-EM in Rom

Knapp an Bronze vorbei: Moritz Wesemann in Aktion.

Der 20-Jährige erhielt für seine sechs Sprünge 379,00 Punkte und musste als Vierter den Italiener Giovanni Tocci (386,20) im letzten Sprung noch passieren lassen. Den Titel sicherte sich überlegen der Brite Jack Laugher mit 413,40 Zählern vor Lorenzo Marsaglia aus Italien, der 396,25 Punkte erhielt. Der zweite deutsche Final-Teilnehmer, Timo Barthel, wurde Achter.

«Nach dem Vorkampf hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Der extrem schwere letzte Sprung war nicht ganz so, den kann ich noch besser», sagte Wesemann selbstkritisch. Vor dem Finaldurchgang hatte er noch an dritter Stelle gelegen.

Zuvor hatten Tina Punzel und Lena Hentschel die Goldmedaille im Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Es war der zweite Wassersprung-Titel von Rom, nachdem Punzel am Vortag mit Lou Massenberg den Wettbewerb im Mixed-Synchronspringen gewonnen hatte.