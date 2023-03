Wegen Schulterverletzung: Turn-EM ohne Dauser

Der Olympia-Zweite von Tokio hatte sich Anfang Dezember beim Finale der Deutschen Turnliga eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Der 29 Jahre alte Barrenspezialist musste zwar nicht operiert werden, aber die kontinentalen Titelkämpfen in der Türkei vom 11. bis 16. April kommen für ihn noch zu früh.«Bis zuletzt habe ich alles dafür getan und hatte die Hoffnung, vielleicht doch starten zu können. Leider kann ich am Barren aufgrund meiner Schulter noch nicht einmal alle meine Elemente trainieren, weswegen ein Start bei der EM-Qualifikation in vier Wochen unmöglich ist», erklärte Dauser am Donnerstag in einer Verbandsmitteilung. Er peilt nun einen Start bei der WM im Oktober in Antwerpen an. Die Titelkämpfe in Belgien sind gleichzeitig die entscheidende Olympia-Qualifikation.