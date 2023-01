Zehn NBA-Siege in Serie für Grizzlies - Tatum mit 51 Punkten

Charlotte (dpa)

Die Memphis Grizzlies um Ja Morant haben zum zehnten Mal in Serie in der NBA gewonnen und bleiben das formstärkste Basketball-Team der Liga. Gegen die strauchelnden Phoenix Suns holte das Topteam der Western Conference am Montag (Ortszeit) ein 136:106, Morant verbuchte dabei 29 Punkte. Die Suns, die erneut ohne ihre verletzten Spitzenkräfte Chris Paul und Devin Booker spielten, war es hingegen die neunte Pleite in den vergangenen zehn Spielen.

Von dpa