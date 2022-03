Zwei Draisaitl-Scorerpunke bei Oilers-Sieg gegen Devils

Deutschlands bester Eishockey-Spieler erzielte beim 6:3 gegen die New Jersey Devils am Samstag das 1:0 und bereitete den Treffer zum 5:3 vor. Der Kölner kommt damit auf 86 Scorerpunkte in dieser Saison, liegt aber weiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der mit einem Tor und zwei Vorlagen noch erfolgreicher war in dem Heimspiel.

Die Oilers haben derzeit die längste Siegesserie in der Liga und verteidigten durch den Erfolg bis auf weiteres ihren dritten Platz in der Pacific-Division, der für die Playoff-Teilnahme notwendig ist.