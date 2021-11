AIBA rechnet mit Aufhebung der Suspendierung

«Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten drei Wochen eine Information erhalten», sagte Sportdirektor Michael Müller vom Deutschen Boxsport-Verband (DBV), der in der AIBA der Wettkampfkommission vorsteht. Das IOC hatte sich in den vergangenen Monaten stets kritisch geäußert und die olympische Zukunft der Sportart offengelassen.

Die AIBA hatte in den vergangenen Tagen ihre 21. Weltmeisterschaften in Belgrad mit einer Rekordbeteiligung abgehalten. 510 Boxer aus 88 Ländern in 13 Gewichtsklassen waren dabei. Der Verband hat unter der Führung von Präsident Umar Kremlew Reformen eingeleitet. Dabei holte sich der Russe Unterstützung von internationalen Experten wie dem kanadischen Sportrechtler Richard McLaren und dem deutschen Rechtswissenschaftler Ulrich Haas.