Bayerischer Sportverband: Olympia in Bayern möglich machen

«Die Begeisterung, die von diesem Sport- und Volksfest ausging, gilt es nun zu bewahren und zu nutzen, eine baldige Rückkehr der Olympischen Spiele nach Bayern möglich zu machen», äußerte BLSV-Präsident Jörg Ammon.

Bevölkerung bisher oft dagegen

Serienweise sind deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg. Die European Championships, in deren Rahmen im August Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen wurden, entfachten die Debatte um eine Bewerbung neu.

«Eine bessere Werbung für unseren Sport mit all seinen Emotionen, seinen packendenden Wettbewerben, seiner tollen Atmosphäre, für Teamgeist und Völkerverständigung kann man sich nicht wünschen», befand Ammon. «Die European Championships 2022 haben bewiesen, dass Sportgroßveranstaltungen nachhaltig organsiert werden».

Letztmals fanden Olympische Spiele in Deutschland 1972 in München statt. Die kommenden Sommerspiele wurden für 2024 an Paris, für 2028 an Los Angeles und für 2032 an das australischen Brisbane statt. Nächste Winter-Gastgeber sind 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo.