Eintracht Frankfurt erhält Pegasos-Preis «Sportler mit Herz»

Frankfurt (dpa)

Europapokalsieger Eintracht Frankfurt wird beim 40. Deutschen Sportpresseball am 5. November in der Alten Oper mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie «Sportler mit Herz» ausgezeichnet, gaben die Organisatoren der Veranstaltung bei einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt.

Von dpa