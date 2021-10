Feuer für die Winterspiele unterwegs nach China

Das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking ist in Athen an das chinesische Organisationskomitee übergeben worden.

Im Panathinaikon-Stadion wird das Feuer für die Winterspiele in Peking an das chinesische OK übergeben.

Das Zeremoniell wurde im völlig aus Marmor gebauten Panathinaikon-Stadion abgehalten. Dort hatten 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie waren nur wenige geladene Gäste zugelassen; die Veranstaltung wurde vom griechischen Staatsfernsehen übertragen.

Die Flamme war am Vortag mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes entfacht worden. Einige Demonstranten hatten versucht, die Zeremonie zu stören. Sie protestierten lautstark und mit Transparenten gegen die Menschenrechtsverletzungen in China, in Tibet und Hongkong. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.

Wegen der Corona-Pandemie gab es in Griechenland keinen langen Fackellauf. Das Feuer übernachtete stattdessen auf der Akropolis, bevor es am Dienstagmittag den Chinesen übergeben wurde. Die Olympischen Winterspiele finden in Peking vom 4. bis zum 20. Februar 2022 statt.